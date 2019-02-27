Общество

Андрей Турчак назвал Алферова последовательным борцом за интересы людей

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов выразили соболезнования родным и близким ученого Жореса Алферова. Напомним, академик скончался в субботу на 89-м году жизни.

«Алферов был не только вдумчивым ученым, но и последовательным борцом за интересы людей, депутатом Государственной Думы. Его будет очень не хватать и науке, и российскому обществу. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Жореса Ивановича», - приводятся слова Турчака на сайте партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

Неверов отметил значительный вклад Алферова в развитие научного потенциала России. «Он всегда занимал принципиальную позицию, он очень многое сделал для нашей страны, для поднятия ее авторитета. Вечная память, соболезнования родным и близким. Я горжусь тем, что мы вместе работали в Государственной Думе», - цитирует Неверова пресс-служба партии.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Лауреат Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Алферов был депутатом Госдумы от КПРФ с 1995 года, не являясь при этом членом партии.