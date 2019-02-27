Общество

Жителям великолукских деревень напомнили, как правильно топить печь

2 марта сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно с участковым социальным работником и работником органов опеки было осуществлено профилактическое мероприятие в деревнях Иваново, Овсище, Тулубьево, Русаново и Крутовраг Великолукского района с целью обследования мест проживания многодетных семей, неблагополучных и одиноких престарелых граждан и доведения до них основных требований пожарной безопасности в быту.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе профилактического мероприятия распространены листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту». Граждане, в том числе члены многодетных и неблагополучных семей, проинструктированы под роспись. Проведены обследования индивидуальных жилых домов, в ходе которых проведены противопожарные обследования. Выявленные при обследовании нарушения требований пожарной безопасности были незамедлительно устранены.

Домовладельцам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории города Новосокольники и Новосокольнического района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.