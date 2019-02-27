Общество

Опочецкий краеведческий музей приглашает на лекцию, посвященную 220-летию шахматиста Александра Петрова

Опочецкий краеведческий музей приглашает на лекцию «Северный Филидор», посвященную 220-й годовщине со дня рождения выдающегося шахматиста мира первой половины XIX века, теоретика шахматной игры, писателя и государственного деятеля Александра Петрова, уроженца Опочецкого уезда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат Псковской области, лекция будет проходить 5 - 7 марта с 9.00 до 17.00 в удобное для учебного процесса время.

Вход свободный. По всем вопросам обращаться по телефону 2-13-20.

Добавим, что в шахматной федерации ранее был утвержден план мероприятий, посвященных 220-летию Александра Петрова. С ним можно ознакомиться ЗДЕСЬ.