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Альманах «Великолукский вестник» представлен на Всероссийском семинаре по краеведческой периодике

1 марта в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева состоялся Всероссийский научно-практический семинар «Современная краеведческая периодика России. Опыт и перспективы развития». Организаторами семинара выступили Центр историко-культурного краеведения и москвоведения Института наследия, Союз краеведов России и «Московский журнал. История государства Российского».

В семинаре приняли участие главные редакторы, ведущие сотрудники, издатели краеведческих периодических (журнальных и газетных) изданий из 16 регионов России, в том числе из Псковской области (Великие Луки и Струги Красные). Обсуждались вопросы: «Опыт издания краеведческой периодики», «Краеведческие периодические издания как центры объединения краеведческого сообщества. Опыт сотрудничества» и «Проблемы выживания краеведческих периодических изданий в современных условиях».

Краеведческий альманах «Великолукский вестник» представил заместитель главного редактора, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России Дмитрий Белюков.

Как он пояснил Псковской Ленте Новостей, с 2011 года в Великих Луках выходит в свет краеведческий альманах «Великолукский вестник». Учредителями издания являются Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия и городское краеведческое общество. Очередной номер подводит своеобразный итог работы великолукских краеведов за прошедший период, публикуя на своих страницах результаты их исследовательской работы. В конце 2018 года вышел в свет шестой номер альманаха.

Авторами статей и материалов, опубликованных в первых шести номерах альманаха, стали не только великолучане, но и исследователи из других городов и районов Псковской области (Псков, Опочка, Новосокольники, Пустошка, Себеж), а также других городов и субъектов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Ржев, Стерлитамак, что свидетельствует о широких возможностях краеведения для развития межрегионального сотрудничества.

В целом, краеведческий альманах «Великолукский вестник» нашел своего читателя, занял достойное место в краеведческой периодике, продолжая традиции изучения и сохранения нашего прошлого, формирования гордости за славную историю родного края, воспитания любви к малой Родине.