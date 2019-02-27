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Иван Цецерский написал теплые слова об Игоре Калашникове, ушедшем из жизни год назад

Ровно год назад скончался экс-глава администрации города Пскова Игорь Калашников. Напомним, он ушел из жизни 2 марта 2018 года. Спустя год теплые слова в память о нем в соцсети Instagram написал глава города Иван Цецерский.

«Сегодня год как с нами нет главы администрации Пскова, полковника милиции Игоря Викторовича Калашникова, прекрасного Человека, ответственного руководителя, крепкого хозяйственника, эффективного сити-менеджера. Каждый, кто с ним работал, общался, знал, будут помнить его отзывчивый нрав, желание найти вариант или путь решения проблемы, тонкий юмор и добрую улыбку», - написал глава Пскова.

«Как же нам его не хватает! Период его руководства администрацией был созидательным и конструктивным, нацеленным на развитие города. Он очень хотел помочь провести Международные Ганзейские дни в Пскове в этом году, приложить все свои знания и умения.

Но..... Не судьба!!!Очень жаль!!! Нет больше моего соратника, единомышленника и надежного друга... Вечная память уважаемому Игорю Викторовичу! », - отметил Иван Цецерский.

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Игорь Калашников родился в 1954 году в Печорском районе. В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности «Инженер-механик автомобильного транспорта».После окончания института был направлен по распределению на службу в органы МВД, где служил до 2009 года, последние 16 лет - заместителем начальника Псковского областного управления внутренних дел по тылу.

В 2009 году Игорь Калашников был назначен первым заместителем главы администрации Пскова. С октября 2010 года был исполняющим полномочия главы Великолукского района, в марте 2011 года был избран главой Великолукского района.

С 1 августа 2013 года по 5 декабря 2017 года был главой администрации города Пскова.