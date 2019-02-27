Общество

Бойца Александра Емельяненко арестовали на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на десять суток бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, передает РИА Новости.

Накануне Емельяненко задержали после ДТП. По информации СМИ, спортсмен не хотел сдаваться полицейским и попытался скрыться. Бойца удалось задержать лишь с помощью наряда ППС.

«Вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Вина Емельяненко является доказанной», - сказал судья.

Срок ареста исчисляется с первого марта. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес в том числе спортивные достижения и раскаяние. Емельяненко признался, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Однако боец отрицал, что сопротивлялся во время задержания.

«Мы поговорили в какой-то момент на повышенных тонах. Я спортсмен, если я бы оказал сопротивление, на них бы это отразилось, ни на ком нет побоев. Да, выпил, каюсь в том, что сел за руль нетрезвым», - сказал Емельяненко в суде.

Резюмируя, боец отметил, что с полицейскими «только поругался».