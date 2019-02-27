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Общество

Детский фонд Пскова ищет волонтеров на благотворительную Масленицу

03.03.2019 12:01|ПсковКомментариев: 6

Детский фонд Пскова ищет волонтеров.10 марта в Детском парке города Пскова пройдет благотворительная Масленица. Будет проходить сбор средств в пользу маленького Андрея Пронина - у мальчика укорочение левой ноги на 9 сантиметров. Ему требуется операция, которая будет сделана по квоте бесплатно, а после нее необходимо носить специальный ортез, который стоит более 100 000 рублей, сообщается в соцсетях профкома студентов ПсковГУ.

От Детского фонда будут установлены 3 стационарные палатки с копилками и 3 коробейника с ручными копилками, с которыми нужно будет ходить по площади. Всего будет организовано 4 смены по два часа. На эти смены нужны: с 9:00 до 11:00 - 8 человек, с 11:00 до 13:00 - 8 человек, с 13:00 до 15:00 - 5 человек, с 15:00- 8 человек. На первую и последнюю смену нужны мальчики, потому что будет необходимо собрать и разобрать палатки и столы. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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