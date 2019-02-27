Общество

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний, сообщает «РИА Новости».

«Душа болит — почему мы такие ?! Ну почему мы такие? Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки», — заявил актер в программе «Белая студия» на телеканале «Культура».

Также артист процитировал фильм «Патриотическая комедия» режиссера Владимира Хотиненко, отметив, что русским становятся после первого же вздоха. «И все то, что в нас есть, все в тебе», — добавил он.