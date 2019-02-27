Общество

Названы три самых распространенных психических расстройства у россиян

В Минздраве рассказали о самых распространённых психических расстройствах у россиян. Так, на первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 пациентов, сообщает «RT».

Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев в разговоре с «RT» сообщил, что такие расстройства наиболее характерны для людей молодого и среднего возраста.

«Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознаёт, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — все что угодно», — объясняет он.

Из этой группы наиболее распространены органические непсихотические расстройства - расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга, невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства, а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточнённые непсихотические расстройства.

Далее идут психозы и состояния слабоумия: чаще всего пациенты страдают органическими психозами, слабоумием и шизофренией.

На третьем месте — умственная отсталость. Из этой группы наиболее распространена легкая умственная отсталость.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева сообщили, что за семь лет в России снизилась заболеваемость психическими расстройствами.