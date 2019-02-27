Общество

Новый клип о домашнем насилии певицы Manizha набрал больше миллиона просмотров за 4 дня

Певица Манижа Сангин (Manizha) выпустила клип на песню «Мама». По сюжету видео у главной героини-подростка появляются суперспособности и она пытается спасти свою мать, сообщает «Медуза».

Его снял Ладо Кватания, режиссер клипов «Иуда» Хаски и «Fata Morgana» Оксимирона. Клип — часть информационной кампании против домашнего насилия, которую запустила певица. В рамках этой же кампании вышло мобильное приложение SILSILA: в нем собрана вся необходимая справочная информация для тех, кто столкнулся с физическим или эмоциональным насилием в семье; кроме того, в приложении есть тревожная кнопка, позволяющая мгновенно отправить сигнал бедствия на несколько доверенных номеров.