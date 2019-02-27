Общество

Главный диетолог Минздрава посоветовал не переедать блинов на Масленицу

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, глава Института питания Виктор Тутельян рекомендует осторожно менять рацион во время Масленицы, не злоупотреблять жирным, соленым, сладким и не переедать, сообщает «Интерфакс».

«Никогда не стоит резко изменять рацион. Это нужно делать плавно. Если говорить о Масленице, то мое мнение - есть можно все, но в ограниченном количестве, не стоит злоупотреблять жирным, сладким, соленым. Особенно, если есть нарушения гастроэнтерологического характера, желудочно-кишечного плана. Резкий переход разбалансирует систему, может привести к серьезным нарушениям», - сказал он «Интерфаксу» в воскресенье.

Тутельян порекомендовал «разумно ограничивать себя - хочешь съесть 10 блинов - съешь пять, условно говоря, не переедай».

«Никаких особых диет, строгости тут не должно быть. Это праздник, не надо его омрачать страшилками и ограничениями. Просто нужно быть умеренными, особенно в первые дни перехода, если соблюдали пост. Кроме того, отдельно скажу об ограничении употребления соли, блины часто едят с соленой рыбой, а соль в большом количестве, может привести к гипертоническому кризу, если есть предрасположенность к повышению артериального давления. С медом тоже лучше осторожно - хоть это и фруктоза, но сладость, то есть удар по инсулярному аппарату поджелудочной, провоцирование выбросов инсулина», - сказал Тутельян.

Отвечая на вопрос, можно ли употреблять спиртные напитки, ученый сказал: «Я ничего не запрещаю. Но важно количество, чистота, умеренность».

Также он посоветовал не забывать про занятия спортом: «Если занимались - продолжайте в своем режиме. А если нет, то самое время начать, хороший повод, и как звучит - с первого дня Масленицы начал заниматься спортом! Физическая активность - второй после разумного и здорового питания компонент здоровья. Должна быть всегда в меру возможностей».