Общество

В Пскове пройдет ежегодный съезд промышленников и предпринимателей Псковской области

В понедельник, 4 марта, в Пскове пройдет ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области. Свое участие уже подтвердили более 100 человек. Это руководители промышленных предприятий и компаний региона, профильных комитетов администрации Псковской области, Псковского государственного университета, учреждений среднего профессионального образования (СПО) и региональных отделений бизнес-ассоциаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РСПП Псковской области.



Ожидается, что в работе Съезда примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Государственной Думы Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев.



Как и в прошлом году, перед началом пленарного заседания на нескольких площадках состоятся круглые столы, на которых участники обсудят наиболее актуальные проблемы бизнес-сообщества региона. По итогам будут выработаны резолюции, включающие в себя план конкретных мероприятий.



Очень важно, что темы для обсуждения были предложены самими промышленниками и предпринимателями за месяц до Съезда.



В частности, будут обсуждены: приоритетные направления развития отечественной промышленности применительно к региону, решение кадровой проблемы предприятий региона, внедрение системы национальных квалификаций в регионе.