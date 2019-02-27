Общество

В Великих Луках явка на предварительном голосовании «Единой России» выросла до 5,6%

К 15:00 явка на предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в Великолукскую городскую Думы (округ №14) выросла до 5,6%. Определить кандидата Партии уже помогли 260 избирателей. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе партии.

Голосование продлится до 20.00. Принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. Проголосовать граждане могут за любое количество кандидатов, включённых в список.

Счетный участок сформирован на базе избирательного участка №132 по адресу: улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа №12).

Напомним, что всего в бюллетенях значатся семь человек: финансовый директор ООО «Инавто» Александр Емельянов, директор средней школы №13 Елена Чернозубова, директор ООО «СМУ-278» Сергей Дымов и водитель ОАО «Великолукский мясокомбинат» Александр Выса, корреспондент Великолукской телерадиокомпании Ксения Фадеева, специалист по работе с молодежью Управления образования администрации города Павел Аринцев, заместитель генерального директора по производству Великолукского механического завода Михаил Кузнецов. Все они члены Партии.