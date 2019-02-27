Общество

Более 350 избирателей приняли участие в ПГ «Единой России» по довыборам депутата Великолукской гордумы

К 18:00 в предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» на довыборах в депутаты Великолукской городской Думы приняли участие 357 жителей округа №14 (7,7%). Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе партии.

Голосование продлится до 20.00. Принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. Проголосовать граждане могут за любое количество кандидатов, включённых в список.

Счетный участок сформирован на базе избирательного участка №132 по адресу: улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа №12).