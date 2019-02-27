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Общество

В Великих Луках завершилось предварительное голосование «Единой России» по довыборам в гордуму

03.03.2019 20:12|ПсковКомментариев: 1

В 20:00 в Великих Луках закрылся счетный участок для предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» на довыборах депутата городской Думы по округу №14. Начался подсчет голосов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Отбор кандидата от Партии проходил по первой модели, то есть принять участие в голосовании смогли все, кто обладает активным избирательным правом. Поддержать граждане могли любое количество кандидатов, включённых в список.

К 18:00 явка на ПГ «Единой России» в Великих Луках составила 7,7%.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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