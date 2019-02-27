Общество

МЧС провели профилактический рейд в Порховском районе

3 марта с целью профилактики пожаров и гибели людей на них, сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам осуществлен профилактический рейд в деревне Логовино Порховского района, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту». Проведено профилактическое обследование жилых домов в частном секторе, с гражданами осуществлены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Граждане ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.