Общество

В Пскове монтажник окон ПВХ в среднем зарабатывает 42 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты монтажников окон ПВХ в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, монтажник ПВХ окон в этом городе в среднем получает 42 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 65 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 60 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 47 000 рублей, Великий Новгород – 42 000 рублей, Смоленск – 42 000 рублей, Ленинградская область – 51 000 рублей в месяц.