Общество

Прокуратура: Содержание скотомогильников в Псковской области нарушает законодательство

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федеральных законов «О ветеринарии» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» администрацией Псковской области не обеспечено надлежащее содержание скотомогильников на территории региона, в том числе, в которых захоронены животные, погибшие от сибирской язвы, исключающее доступ на территорию захоронения людей и животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В этой связи псковский природоохранный межрайонный прокурор, а также прокуроры Великолукского и Куньинского районов обратились в суды общей юрисдикции с исковыми заявлениями к администрации Псковской области об обязании принять меры по приведению скотомогильников в соответствии с требованиями нормативных актов.

Требования прокуроров судами удовлетворены, на орган исполнительной власти региона возложены соответствующие обязанности.

Апелляционными определениями судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда решения судов первой инстанции признаны законными и обоснованными.

Реальное исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре области.