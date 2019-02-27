Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Децл «Морфия»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Есть билет на балет!
Минпромторг отжигает
Мариинка: впервые в Пскове
 
 
 
ещё Общество 27.02.2019 18:09221 Иван Цецерский о стрелах негатива, контроле за дорожными подрядчиками и моральной готовности к отставке 04.03.2019 09:580 Маленькая великолучанка отправилась на операцию по восстановлению слуха в США 04.03.2019 09:490 Победителями областного конкурса по пожарной и электробезопасности стали новоржевские школьники 04.03.2019 09:470 Псковские гусляры выступили в Петербурге 04.03.2019 09:310 Порхович пожаловался в прокуратуру на недостаточно горячую воду в квартире 04.03.2019 09:110 Прокуратура: Содержание скотомогильников в Псковской области нарушает законодательство
 
 
 
Самое популярное 03.03.2019 14:08184 В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер» 03.03.2019 18:4730 В Псковском районе машина провалилась под лед, есть погибший 01.03.2019 09:0081 В ожидании мусорного коллапса 02.03.2019 10:30143 Акценты» Донецкого: Выпад Цецерского, мусорный ценник и «ПЛН-Церковь» 01.03.2019 08:5436 19 лет назад героически погибли псковские десантники 6-й роты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Прокуратура: Содержание скотомогильников в Псковской области нарушает законодательство

04.03.2019 09:11|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федеральных законов «О ветеринарии» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» администрацией Псковской области не обеспечено надлежащее содержание скотомогильников на территории региона, в том числе, в которых захоронены животные, погибшие от сибирской язвы, исключающее доступ на территорию захоронения людей и животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В этой связи псковский природоохранный межрайонный прокурор, а также прокуроры Великолукского и Куньинского районов обратились в суды общей юрисдикции с исковыми заявлениями к администрации Псковской области об обязании принять меры по приведению скотомогильников в соответствии с требованиями нормативных актов.

Требования прокуроров судами удовлетворены, на орган исполнительной власти региона возложены соответствующие обязанности.

Апелляционными определениями судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда решения судов первой инстанции признаны законными и обоснованными.

Реальное исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре области.

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 809 человек
04.03.2019, 10:130 В Пскове запрещен выход на лед 04.03.2019, 09:580 Маленькая великолучанка отправилась на операцию по восстановлению слуха в США 04.03.2019, 09:530 Состоялся концерт в честь 90-летия создания Изборского оркестра русских народных инструментов 04.03.2019, 09:490 Победителями областного конкурса по пожарной и электробезопасности стали новоржевские школьники
04.03.2019, 09:470 Псковские гусляры выступили в Петербурге 04.03.2019, 09:410 Юные великолукские футболисты стали победителями турнира в Тверской области 04.03.2019, 09:310 Порхович пожаловался в прокуратуру на недостаточно горячую воду в квартире 04.03.2019, 09:300 «Пироман» поджигает дачи в СНТ «Юрьевские горы» в Печорском районе
04.03.2019, 09:141 Фотофакт: Когда продавцы цветов лишены чувства прекрасного 04.03.2019, 09:110 Прокуратура: Содержание скотомогильников в Псковской области нарушает законодательство 04.03.2019, 09:050 Пенсионерка погибла при пожаре в деревне Александрова Слобода 04.03.2019, 09:001 Скандалы, интриги, расследования
04.03.2019, 08:562 Водитель «Шкоды» скончался после столкновения с фурой на трассе в Островском районе 04.03.2019, 08:4310 В Пскове монтажник окон ПВХ в среднем зарабатывает 42 тыс. рублей в месяц 04.03.2019, 08:270 Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России 04.03.2019, 08:110 В ЦИК анонсировали изменение систем подсчета бюллетеней
04.03.2019, 07:582 Доходность по инвестициям пенсионных накоплений граждан снизится 03.03.2019, 22:158 Наркологи заявили о снижении количества алкогольных психозов в России 03.03.2019, 21:503 МЧС провели профилактический рейд в Порховском районе 03.03.2019, 21:2713 Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
03.03.2019, 21:262 Объявлен прием заявок на чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора 03.03.2019, 21:0912 Илон Маск по-русски ответил на поздравления со стыковкой Dragon с МКС 03.03.2019, 20:408 Организаторы приостановили продажу билетов на Евровидение 03.03.2019, 20:1210 В Великих Луках завершилось предварительное голосование «Единой России» по довыборам в гордуму
03.03.2019, 19:5512 Сборная России лидирует по итогам первого дня Универсиады 03.03.2019, 19:258 Псковский коллектив «Сказ» дал концерт в Резекне 03.03.2019, 18:4730 В Псковском районе машина провалилась под лед, есть погибший 03.03.2019, 18:456 В Махачкале торжественно открыли новую «мусорку»
03.03.2019, 18:2714 Более 350 избирателей приняли участие в праймериз «Единой России» по довыборам депутата Великолукской гордумы 03.03.2019, 18:201 В Пскове проходит праздничный концерт школы танцев «Dance Family» 03.03.2019, 17:5110 На российском сегменте МКС после стыковки Dragon 2 сработала сирена 03.03.2019, 17:3223 Станислав Суслов возглавил Управление делами администрации Псковской области
03.03.2019, 17:1619 Юрий Борисов: Россия в Арктике «своего не упустит» 03.03.2019, 16:5010 Пьеха объяснила, почему ее возят в инвалидном кресле 03.03.2019, 16:3612 Свиная полутуша по оптовой цене: «Деревня Соловьи» приглашает за качественным натурпродуктом 03.03.2019, 16:158 В Пскове пройдет ежегодный съезд промышленников и предпринимателей Псковской области
03.03.2019, 15:507 Главный диетолог Минздрава посоветовал не переедать блинов на Масленицу 03.03.2019, 15:4812 Участники молодежного пешего похода, посвященного памяти 6 роты, прошли около 13 км 03.03.2019, 15:426 В Великих Луках явка на предварительном голосовании «Единой России» выросла до 5,6% 03.03.2019, 15:250 Новый клип о домашнем насилии певицы Manizha набрал больше миллиона просмотров за 4 дня
03.03.2019, 15:050 От Петрарки до Кальмана: лучшие за семь столетий признания в любви прозвучат 8 марта в Тригорском 03.03.2019, 14:5314 Путин: Универсиада в Красноярске побьет рекорд по массовости 03.03.2019, 14:304 143 выпуск новостей «ТВ ПсковГУ» 03.03.2019, 14:08184 В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер»
03.03.2019, 14:050 Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону 03.03.2019, 13:400 Спектакль «Ионыч» покажет сегодня Псковский драмтеатр 03.03.2019, 13:1514 Спецмашина перевернулась в Палкинском районе 03.03.2019, 13:0134 К полудню явка на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках составила почти 3%
03.03.2019, 12:509 Названы три самых распространенных психических расстройства у россиян 03.03.2019, 12:2931 Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии 03.03.2019, 12:1517 Лошади без хозяина гуляли по Пскову 03.03.2019, 12:0111 Детский фонд Пскова ищет волонтеров на благотворительную Масленицу
03.03.2019, 11:390 В Писковичах прошла областная спартакиада по самбо 03.03.2019, 11:250 Российский боец смешанных единоборств стал победителем турнира UFC 03.03.2019, 11:0211 Выпускница ПсковГУ принимает участие во Всемирной зимней Универсиаде 03.03.2019, 10:4440 Интерактив: Новая стройка
03.03.2019, 10:310 Начался прием заявок на спортивное многоборье «Неделя здоровья» в Пскове 03.03.2019, 10:15109 Иван Цецерский остался недоволен уборкой города после снегопада 03.03.2019, 10:002 Более 2 тыс. человек поселились в деревне Универсиады в Красноярске 03.03.2019, 09:4814 Александр Козловский: Выбранному великолучанами кандидату можно смело доверить представлять «Единую Россию» на выборах
03.03.2019, 09:355 В Пскове проходит третий этап конкурса «Лидер года» 03.03.2019, 09:1417 Печорские школьники обсудили пользу высшего образования 03.03.2019, 08:453 В Пскове проходят чемпионат и первенство СЗФО по спортивной аэробике 03.03.2019, 08:1711 Предварительное голосование «Единой России» стартовало в Великих Луках
02.03.2019, 22:1532 Россия заняла второе место в рейтинге самых влиятельных стран мира 02.03.2019, 21:553 Бойца Александра Емельяненко арестовали на 10 суток 02.03.2019, 21:2220 Иван Цецерский написал теплые слова об Игоре Калашникове, ушедшем из жизни год назад 02.03.2019, 21:0438 У россиян нет чувства налогоплательщика — Кудрин
02.03.2019, 20:4710 В Греции по запросу Украины задержали российского специалиста по энергетике 02.03.2019, 20:2510 На конференции Псковского регионального ЛДПР высказались о назначении Артема Васильева координатором 02.03.2019, 19:5229 Украинская певица Maruv получила в России награду «Прорыв года» 02.03.2019, 19:336 Тхэквондистка Алина Смирнова представит Псковскую область на фестивале красоты и спорта «Спорткраса-2019»
02.03.2019, 19:0910 Альманах «Великолукский вестник» представлен на Всероссийском семинаре по краеведческой периодике 02.03.2019, 18:304 Опочецкий краеведческий музей приглашает на лекцию, посвященную 220-летию шахматиста Александра Петрова 02.03.2019, 18:089 Президент Алжира находится в критическом состоянии - СМИ 02.03.2019, 18:0328 Псковичка просит власти города решить вопрос утилизации старых автопокрышек
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.