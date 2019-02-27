Общество

Порхович пожаловался в прокуратуру на недостаточно горячую воду в квартире

Прокуратура Порховского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения правил предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных жилых домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что температура горячей воды на вводе в дом по адресу проживания заявителя не соответствует требованиям СанПиН к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, согласно которым температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C.

В этой связи прокурором Порховского района в адрес директора ООО УК «Порховдомсервис» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на контроле в прокуратуре района.