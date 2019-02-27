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Общество

Псковские гусляры выступили в Петербурге

04.03.2019 09:47|ПсковКомментариев: 0

В концерте «Вещие струны Земли Псковской» приняли участие преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ирина Иванова, студентка 3 курса Анна Тарасова (гусли звончатые) и преподаватель Евгения Мацукова (фортепиано). Как рассказала Псковской Ленте Новостей Ирина Иванова, концерт состоялся в Культурном центре «Троицкий» Невского района Санкт-Петербурга.

Участниками концерта также стали: Петербургский клуб гусляров под руководством преподавателя детской музыкальной школы им. В.В. Андреева Татьяны Баркановой и Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова под руководством Галины Лобковой.

Первоначально организаторы концерта планировали посвятить его памяти основоположника Псковской гусельной школы, преподавателя Псковского музыкального училища Вениамина Владимировича Кричевского, которому в августе 2018 года исполнилось бы 80 лет.

В процессе подготовки музыканты поняли, что важно осветить весь путь развития гусельных традиций Псковщины и включили в программу концерта рассказы о людях, посвятивших свою жизнь поддержанию и развитию гусельных традиций со времен В.В. Андреева, О.У.Смоленского, а также мастерам по изготовлению гуслей звончатых, Хору Гдовских гусляров, преподавателям по классу гуслей и их ученикам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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