Общество

Псковские гусляры выступили в Петербурге

В концерте «Вещие струны Земли Псковской» приняли участие преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ирина Иванова, студентка 3 курса Анна Тарасова (гусли звончатые) и преподаватель Евгения Мацукова (фортепиано). Как рассказала Псковской Ленте Новостей Ирина Иванова, концерт состоялся в Культурном центре «Троицкий» Невского района Санкт-Петербурга.

Участниками концерта также стали: Петербургский клуб гусляров под руководством преподавателя детской музыкальной школы им. В.В. Андреева Татьяны Баркановой и Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова под руководством Галины Лобковой.

Первоначально организаторы концерта планировали посвятить его памяти основоположника Псковской гусельной школы, преподавателя Псковского музыкального училища Вениамина Владимировича Кричевского, которому в августе 2018 года исполнилось бы 80 лет.

В процессе подготовки музыканты поняли, что важно осветить весь путь развития гусельных традиций Псковщины и включили в программу концерта рассказы о людях, посвятивших свою жизнь поддержанию и развитию гусельных традиций со времен В.В. Андреева, О.У.Смоленского, а также мастерам по изготовлению гуслей звончатых, Хору Гдовских гусляров, преподавателям по классу гуслей и их ученикам.