Общество

Военные кинологи приступили к отбору команд для участия в международном конкурсе «Верный друг»

В Вооруженных силах Российской Федерации начались отборочные соревнования в рамках международного кинологического конкурса «Верный друг», входящего в программу армейских международных игр-2019. Об этом сообщает Минобороны.

Начиная с сегодняшнего дня, военнослужащие-кинологи и их четвероногие питомцы пройдут испытания состязаниями на окружных и армейских этапах.

Всего в ходе конкурсов строгим судьям различного уровня будет необходимо провести отбор из более 3000 служебных собак 10 различных пород, представленных на стартовых этапах.

Отбор будет проходить в течение 5 месяцев на более чем 50 специализированных площадках расположенных в 40 субъектах Российской Федерации, где военные кинологи со своими служебными собаками проводят ежедневные тренировки.

Центральным полигоном с выделенными площадками для тренировок лучших команд станет 470 учебный центр служебного собаководства вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированный в Московской области, где уже в июне пройдет армейский этап международного конкурса.