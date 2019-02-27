Общество

Маленькая великолучанка отправилась на операцию по восстановлению слуха в США

3 марта 6-летняя жительница Великих Лук Лилиана Пирожкова вместе со своей мамой отправилась в США на операцию по восстановлению слуха. Об этом сообщается в официальной группе помощи девочке в одной из соцсетей.



«Мы с Лилианочкой в аэропорту Домодедово, через полчаса полетим за вторым ушком. Перелет будет долгим, около 20 часов», - написала ее мама Елена Калинина.

Сама же операция на втором ухе состоится 6 марта. Средства на процедуру собирали всем миром, большую часть денег на вторую операцию семья Лилианы собрала благодаря жителям Америки.