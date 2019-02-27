Общество

В школах Великих Лук провели собеседование по русскому языку

В школах Великих Лук состоялось собеседование по русскому языку. В итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие более 1000 обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования.

Это не «устная часть» основного государственного экзамена по русскому языку, а самостоятельная процедура допуска к государственной итоговой аттестации. На выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем 15 минут.

Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность процедуры была увеличена на 30 минут. Девятиклассникам было предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Результатом итогового собеседования станет «зачет» или «незачет». Для получения зачета требуется набрать не менее 10 баллов из 19 (для детей- инвалидов и детей с ОВЗ - 7 баллов из 19). Во время собеседования велась аудиозапись ответа каждого участника.

Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.