Общество

Двух землевладельцев привлек к административной ответственности псковский Росреестр на прошлой неделе

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 3 плановых и 16 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 11 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По итогам проверок возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, 2 собственника привлечены к административной ответственности, выдано 8 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 10000 рублей, взыскано 35000 рублей. Ликвидировано 11 нарушений.

В псковском Росреестре также напомнили, что к нарушениям земельного законодательства относятся в том числе самовольное занятие земельного участка, неиспользование земельного участка в течение установленного законодательством срока или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф, размер которого установлен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном нарушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства и выносится решение о назначении административного наказания в виде штрафа.

Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида нарушения и категории нарушителя. Он определяется в рублях в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП установлены минимальный и максимальный размеры штрафа по видам нарушений и категориям нарушителей.

Подробнее о размерах штрафов и деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.