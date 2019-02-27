Общество

В марте мобильная клиентская служба ПФР посетит две волости Псковского района

В марте передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 2 волости Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ПФР по Псковской области, 13 марта передвижной офис будет работать в Краснопрудской волости, в 20 числа - в Середкинской волости.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты УПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.