Общество

Студенты псковского колледжа искусств приняли участие в работе общественного движения «Волонтеры Победы»

Волонтерский отряд псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова принял участие в работе регионального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

C 18 по 28 февраля студенты 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» под руководством Василия Чепелова приняли участие в реализации интерактивной площадки «Призывной пункт» в семи районах Псковской области.

В рамках проекта волонтёрского движения в Порхове, Дно, Дедовичах, Пушкинских Горах, Локне, Бежаницах и Новоржеве были поставлены интерактивные площадки, воссоздающие призывные пункты времён Великой Отечественной войны с использованием костюмов и макетов оружия образца 1940-х годов.

Помимо работы на интерактивных площадках, студенты колледжа знакомились с местными волонтёрами и активистами, посещали экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне.

Напомним, что в рамках реализации программы патриотического воспитания молодежи Псковской области и координации развития активной молодежной гражданско-патриотической деятельности региональным штабом Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Псковской области уже несколько лет успешно реализуется проект «Чтобы помнили».