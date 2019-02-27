Общество

В Новосокольниках сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с детьми

В городе Новосокольники Псковской области сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с детьми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Эта встреча, целью которой стало повторение правил дорожного движения, прошла в Иваньковском и Подберезинском детских садах, а также в Подберезинской средней школе. Представитель Госавтоинспекции Нелли Смирнова разъяснила ребятам правила поведения вблизи проезжей части, рассказала о наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях и напомнила, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу. Особое внимание в беседе уделялось использованию световозвращающих элементов.

С юными слушателями была также проведена викторина по правилам дорожного движения. Участники занятия узнали об истории применения ремней безопасности, отвечали на вопросы и демонстрировали свои знания о безопасном поведении на дороге.

В завершение мероприятия детям показали видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.