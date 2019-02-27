Общество

Утвержден мартовский график встреч депутатов в псковской приемной «Единой России»

Стал известен мартовский график встреч депутатов с гражданами в псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Откроет месяц приемов координатор партпроекта «Новая школа», депутат областного Собрания Владимир Яников. Он выслушает граждан 5 марта. На 7 марта разговор с псковичами запланировал руководитель фракции «Единой России», первый заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

12 марта на вопросы посетителей приемной ответит вице-спикер областного Собрания Борис Полозов, 13 марта – его коллега по парламенту, куратор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова, 14 марта – еще один народный избранник Алексей Васильев.

Секретарь регионального отделения «Единой России» и председатель областного Собрания Александр Котов рассмотрит просьбы и предложения граждан 21 марта. Накануне в приемной будут работать его заместители, координаторы парпроектов «Детский спорт» и «Культура малой Родины» Юрий Сорокин и Виктор Остренко. Обратиться к ним за помощью можно 20-го и 19 марта, соответственно.

Депутат регионального парламента Лидия Драгунова готова пообщаться с псковичами 26 марта, парламентарий Игорь Дитрих – 27 марта. При этом он будет ждать заявителей с 14:00 до 17:00, остальные депутаты проведут приемы в указанные дни с 10:00 до 13:00.

Также во второй половине дня с псковичами собираются встретиться депутаты городской Думы: Владимир Воробьев – 5 марта, Сергей Мусиенко – 12-го, Эдуард Белов – 13-го, Валерий Тюменцев – 14-го, Григорий Стороненков – 20-го, Константин Болотин – 21 марта.

Кроме того, 7 марта можно обратиться за поддержкой к руководителю фракции «Единой России» в Псковской гордуме, куратору партпроекта «Безопасные дороги» Денису Иванову, 28 марта – к заместителю секретаря регионального отделения партии и координатору партпроекта «Крепкая семья» Елене Полонской.

Предварительная запись возможна по телефону 8(8112) 66-25-12.