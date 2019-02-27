Общество

Открыт прием заявок на участие в хип-хоп фестивале «Без_предел»

19 и 20 апреля в Пскове пройдёт ежегодный танцевальный хип-хоп фестиваль «Без_предел». Фестиваль будет разделен на два дня: 19 апреля в Псковском областном колледже искусств им.Н.А. Римского-Корсакова пройдёт отбор шоу, а 20 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» - финальные выступления и батлы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

В качестве членов жюри будут выступать танцоры международного уровня. Принимать участие в конкурсе могут как коллективы, так и отдельные танцоры, возраст участников 3-35 лет.

В этом году ежегодный хип-хоп фестиваль «Без_Предел» является официальным отборочным этапом на фестиваль «Yalta summer jam»- один из крупнейших международных хип-хоп фестивалей. Отбор пройдёт в номинациях: breaking juniors и breaking rrofi. Победители в обеих номинациях получают по 10 000 рублей, которые они смогут потратить на билеты до Ялты.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Подать заявку на нужную номинацию можно в официальной группе фестиваля «Вконтакте», возможно заполнить заявку на участие в Псковском городском молодёжном центре.

Организаторами танцевального фестиваля «Без_предел» выступят: Псковский городской молодёжный центр, школа танцев «Dance Family» и хип-хоп центр «Хоть отбавляй».