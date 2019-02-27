Общество

Первый этап всероссийской олимпиады ПАО «Россети» прошел в Пскове

2 и 3 марта на базе Псковского государственного университета прошел первый этап всероссийской олимпиады для школьников, организованной ПАО «Россети». Для участия в олимпиаде собрались старшеклассники из Пскова и Печор. Организационную поддержку мероприятия обеспечили специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

На отборочном этапе учащимся 9 и 10 классов предлагалось решить задачи из области математики, физики и информатики, составленные в рамках программ общего среднего образования. По мнению участников олимпиады задания были интересные, но достаточно сложные. Ученица псковского лицея № 10 Диана Дьяченко отметила, что задачи с энергетической спецификой отличаются от вариантов, которые предлагаются на других предметных олимпиадах. Эксперт олимпиады, старший преподаватель кафедры математики ПсковГУ Ольга Колесникова второй год принимает участие в оценивании конкурсных работ. Они также отметила, что с точки зрения математики некоторые задания нетипичны для олимпиадных задач такого уровня. «Однако по сравнению с олимпиадой прошлого года, задачи с математической точки зрения стали интереснее», - подчеркнула она.

После проверки конкурсных работ определятся участники второго отборочного тура олимпиады ПАО «Россети», который пройдет в Санкт-Петербурге. На втором этапе старшеклассникам будет предложено решить прикладные комплексные кейсы из сферы электроэнергетики, используя имеющиеся знания математики, физики и информатики.

Планируется, что победители олимпиады будут приглашены для участия в разработке передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации. Олимпиада для старшеклассников ПАО «Россети» проводится во второй раз. В 2018 году ученик псковского технического лицея Александр Кейно стал призером второй степени, успешно решив все задания как регионального, так и всероссийского этапов. В августе 2018 года Александр, как и другие победители и призеры олимпиады, принял участие в тематической смене всероссийского детского центра «Орленок» в Туапсе, где ребята под руководством экспертов работали над проектами в области электроэнергетики. Как призер олимпиады ПАО «Россети», Александр Кейно стал участником молодежной программы российской энергетической недели в Москве и всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКториЯ» в Ярославле.