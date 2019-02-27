Общество

Аналитический центр выяснил отношение россиян к «женскому» празднику

Аналитический центр «Орион Коннект» в преддверии Международного женского дня провел опрос среди 2000 мужчин и женщин с целью выяснить их отношение, ожидания, а также традиции, связанные с этим праздником. Опрос проводился путем телефонного интервьюирования респондентов по всей России.

Большинство респондентов (60% женщин и 80% мужчин) назвали 8 марта праздником всех без исключения женщин. Мужская аудитория опрошенных в любом случае считает, что у этого праздника есть своя аудитория: 12% определяют 8 марта как праздник мам и бабушек, остальные 8% рассматривают его как повод принести в дом цветы. А вот среди женщин 16% относятся к этому дню как к дополнительному весеннему выходному, еще 6% ответили, что данный праздник лично к ним отношения не имеет.

Рейтинг наиболее подходящих подарков к Международному женскому дню у мужчин и женщин возглавляют цветы (так считают 74% мужчин и 54% женщин). На втором месте у той и другой группы оказались украшения (14% женщин и 6% мужчин), на третьем – парфюм и косметика (8% женщин и 6% мужчин). Примечательно, что для 6% опрошенных женщин желанный подарок - просто «свободный день», «день для себя», «без домашних хлопот», «освобождение от домашних дел». Среди мужчин такие ответы звучали в три раза реже. Однако, 8% из них считают достойным подарком внимание, заботу, нежность. Подобные проявления упоминают как праздничный атрибут лишь 2% женской аудитории.

Как и в случае с Днем защитника отечества, кинематограф занимает важное место в праздновании Международного женского дня. По итогам опроса «Орион Коннект» рейтинг фильмов о настоящих женщинах у обеих групп возглавили популярные советские киноленты «Девчата» и «Москва слезам не верит». На третьем месте «мужского» рейтинга расположился «Титаник». Сами женщины упоминали этот фильм намного реже. Большинство из них третье место отдали классике американского кинематографа – экранизации романа «Унесенные ветром» (12%).

Обязательным блюдом на праздничном столе в честь Международного женского дня и мужчины, и женщины уверенно называют сладкое: торты, конфеты, десерты. Многие из опрошенных вообще не смогли назвать конкретного блюда. 16% женщин упомянули «что-то легкое» или «салаты», их поддержали 14% мужчин. Блюда из мяса ассоциируются с женским праздником у 10% мужчин и 6% женщин, небольшая часть опрошенных упомянула суши и различные блюда из рыбы. Алкоголь в качестве неотъемлемого украшения праздничного стола мужчины называли в два раза чаще женщин.