Общество

Первый месяц работы Псковского перинатального центра станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 5 марта, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам работы Псковского перинатального центра.

Во второй половине января начал работу долгожданный Псковский перинатальный центр, а уже 28 января здесь приняли первые роды.

Подвести итоги первого месяца работы ППЦ и рассказать о целях и задачах на будущее мы попросим главного врача ГБУЗ «Псковский перинатальный центр» Сергея Сукманюка.

Дата проведения: 5 марта. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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