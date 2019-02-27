Общество

Прогнозы на весну в РФ пока противоречивые - Гидрометцентр

Метеорологи пока не могут с уверенностью сказать, насколько сильно погода в марте на территории России будет отличаться от средних климатических значений, сообщил глава Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«Прогнозы (на три весенних месяца) противоречивы. Мы рассчитываем, что в ближайшее время может появиться дополнительная информация», - сказал Д.Киктев на пресс-конференции в понедельник, сообщает «Интерфакс».

Он продемонстрировал журналистам прогностические карты, выпущенные ведущими метеорологическими организациями мира - в частности, России, Америки, Китая и Европы. Расчеты синоптиков, пояснил руководитель Гидрометцентра, не демонстрируют консенсуса в отношении территории России в отсутствие нужного объема данных.