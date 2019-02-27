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Общество

В Пскове началась Масленичная неделя

04.03.2019 15:09|ПсковКомментариев: 0

В Пскове 4 марта началась Масленичная неделя, которая закончится 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В «Доме ремесел», что на улице Некрасова, дом № 8, с 26 февраля открыта выставка «Масленичный сувенир», а 7 марта в 18.00 в Псковском областном центре народного творчества, на улице Некрасова, дом № 10, состоится Молодежная масленичная вечерка. В 13.00 в день окончания Масленицы псковичи посетят гуляние «Широкая Масленица», которое пройдет на Октябрьской площади и в Детском парке, а в 16.00 состоится традиционное сжигание чучела.

Напомним, посещение праздничных мероприятий, посвящённых проводам зимы и Масленичным гуляниям в Псковской области, вошло в список 10 лучших путешествий по России в марте 2019 года.

Отметим, в первый день Масленичной недели встречают праздник: раньше запасались продуктами для угощения, а также начинали печь блины, и первые обязательно отдавали нищим. В народе первый день Масленицы назывался «Чистая Масленица – широкая боярыня», молодежь готовилась к гуляньям: отстраивали балаганы, строили горки, сооружали деревянные качели, мастерили чучело из соломы и возили его в санях по улице.

Свекор и свекровь утром отправляли невестку к отцу и матери, чтобы вечером самим придти в гости к сватам. Там за угощеньем договаривались, как провести масленичную неделю и кого звать в гости.

Теги: #масленица #праздник #праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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