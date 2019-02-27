Общество

Опочецкого сироту включили в список на получение жилья после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Опочецкого района по обращению местного жителя, имеющего статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства решением жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодому человеку отказано во включении его в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в связи с отсутствием права на обеспечение жилым помещением.

В этой связи прокурор района обратился в псковский городской суд с исковым заявлением об обязании главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области включить сироту в указанный список.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.