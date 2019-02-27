Общество

Портал промкооперации запустят в Псковской области, но пока у него нет идеолога

С июля в Псковской области начнется открытое бета-тестирование портала промкооперации, разработка которого начнется в апреле. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании круглого стола «Реальный сектор экономики как основная точка роста региона» в рамках съезда РСПП Псковской области» сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«Разработка портала и его технического содержание на серверах управления - это наша задача. Еще не решен вопрос, кто на себя возьмет ответственность как оператор содержания этого портала. Мы с технической части готовы помогать, но нужно сопровождение именно на идеологическом уровне», - добавил он.

По словам Дениса Матвеева, на портале можно будет найти информацию о псковских предприятиях, о мерах господдержки, кадровом потенциале региона и так далее. Основная цель проекта - развитие кооперационных связей и выстраивание долгосрочного сотрудничества с партнерами.