Общество

Великолукской транспортной прокуратурой выявлены сайты, продающие дипломы университета путей сообщения

Великолукской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты, где посетителям предлагалась услуга в виде продажи дипломов, аттестатов великолукского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По результатам проверки великолукская транспортная прокуратура обратилась в псковский городской суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации.