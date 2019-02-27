Общество

Сбор средств в пользу Андрея Пронина организует Детский фонд на Масленице

10 марта с 9.00 до 15.00 на городской Масленице жители и гости Пскова смогут сделать пожертвование на лечение трехлетнего Андрея Пронина из Печорского района. Сбор средств организовало Псковское областное отделение Российского детского фонда и рекламное агентство БТЛ «Бутик». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Детском фонде.

У Андрея врождённый вывих бедра и укорочение левой ноги на 9 сантиметров. Мальчику нельзя наступать на больную ногу - из-за этого он не может полноценно передвигаться и играть, бегая по двору с другими детьми. Несмотря на все трудности, мальчик остаётся общительным, улыбчивым и жизнерадостным.

Исправить ситуацию может операция по вправлению сустава. Сама операция бесплатная, но после нее необходимо носить специальный ортез для ходьбы. Такой ортез можно изготовить только на заказ, ориентировочная стоимость - 110 000 рублей. Для семьи Андрюши это неподъёмная сумма. Мальчик живёт с мамой, папой и старшим братом в отдалённой деревне Киршино Печорского района. В семье работает только папа, мама же всё своё время посвящает уходу за сыновьями.

В рамках масленичных гуляний пройдёт благотворительный блинный поединок. Представители крупных организаций, власти и СМИ продемонстрируют свои кулинарные способности. Каждый приготовленный блин будет выставлен на аукцион и достанется тому, кто больше за него заплатит. Все вырученные деньги будут направлены на лечение Андрея Пронина.

Кроме того, на протяжении всего дня волонтёры Детского фонда будут рассказывать гостям праздника о способах помочь Андрею. Пожертвование можно будет сделать в палатках Детского фонда; также на празднике будут работать волонтёры с переносными копилками. За пожертвование отзывчивые псковичи получат пряник от ресторана «Helga» и другую сувенирную продукцию.

Пожертвовать средства на помощь Андрею можно уже сейчас:

1) в офисе Детского фонда (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2а, каб. 14);

2) банковским переводом на реквизиты Детского фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Пронина А. (дети-инвалиды). НДС - нет».

Р/с 40703810600000000141

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