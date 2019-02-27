Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Детская обувь для слякоти
Децл «Морфия»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Есть билет на балет!
Минпромторг отжигает
Мариинка: впервые в Пскове
 
 
 
ещё Общество 27.02.2019 18:09221 Иван Цецерский о стрелах негатива, контроле за дорожными подрядчиками и моральной готовности к отставке 04.03.2019 16:200 Россияне назвали самую любимую начинку для блинов 04.03.2019 15:480 Сбор средств в пользу Андрея Пронина организует Детский фонд на Масленице 04.03.2019 15:440 Представители Псковской области участвуют в первом всероссийском совещании по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 04.03.2019 15:300 Великолукской транспортной прокуратурой выявлены сайты, продающие дипломы университета путей сообщения 04.03.2019 15:290 Опочецкого сироту включили в список на получение жилья после вмешательства прокуратуры
 
 
 
Самое популярное 03.03.2019 14:08186 В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер» 03.03.2019 18:4730 В Псковском районе машина провалилась под лед, есть погибший 04.03.2019 10:268 «Это свинство, а не уборка»: Иван Цецерский проехал по улицам Пскова 01.03.2019 09:0081 В ожидании мусорного коллапса 04.03.2019 09:003 Скандалы, интриги, расследования
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Представители Псковской области участвуют в первом всероссийском совещании по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04.03.2019 15:44|ПсковКомментариев: 0

Стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал ключевой темой трехдневного семинара-совещания, открытие которого состоялось в понедельник, 4 марта, в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации области. 

Впервые проектная команда собралась в полном составе — это делегации 83 субъектов России. Псковскую область на семинаре представляют и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и заместитель начальника отдела информационно-технического обеспечения комитета Валерий Лымарев.

В мероприятии, организованном министерством транспорта России и федеральным дорожным агентством, принимают участие представители министерства строительства РФ, МВД России, федерального казначейства, счетной палаты РФ, а также профильных отраслевых организаций, экспертного сообщества, крупнейших дорожных компаний.

Цель встречи — качественно и в срок достигнуть всех поставленных в рамках проекта задач и тем самым улучшить дорожную инфраструктуру в регионах нашей страны. В течение трех дней в семинаре примут участие более 500 человек.

В ходе совещания обозначат векторы развития дорожного хозяйства субъектов. Акцент на важности создания современной, комфортной, надежной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры в регионах страны.

В национальном проекте участвуют все субъекты РФ кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Фактически мероприятия проекта охватывают всех жителей страны. В целом за период реализации проекта в норматив должны быть приведены 39,8 тыс. км автомобильных дорог регионального значения. Это 260 тыс. км из 511 тыс. км общей протяженности региональной дорожной сети.

Национальный проект стал продолжением начатой два года назад масштабной работы в сфере дорожного хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 регионов стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря его реализации совместная работа федерального центра с субъектами вышла на качественно новый уровень, что позволило значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры крупнейших городских агломераций.

Цели и задачи приоритетного проекта войдут в состав национального проекта, став его частью. Одним из главных результатов комплекса мероприятий должно стать приведение в нормативное состояние 85% дорожной сети агломераций, а также 50%-е снижение количества мест концентрации ДТП.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет четыре направления. Под эгидой Минтранса России — федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Министерство внутренних дел Российской Федерации курирует проект «Безопасность дорожного движения», министерство обороны Российской Федерации — «Автомобильные дороги Минобороны России».

Основная «дорожная» составляющая будет реализована в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Инструментами выполнения их целевых показателей являются паспорта региональных проектов. Финансирование соответствующих программ субъектов РФ будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов.

В ходе совещания было отмечено, что в числе отличительных особенностей масштабной дорожной кампании — вовлеченность граждан в проведение мероприятий и высокая роль общественного контроля.

В завершение обсуждения участники семинара отметили важность слаженной работы федерального центра и региональных проектных групп, которая обеспечит эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обсуждение актуальных вопросов развития дорожной инфраструктуры, а также обмен опытом продолжится 5 и 6 марта. В рамках семинара предусмотрена работа 7 секций, более 50 докладов, лекций, мастер-классов и обучающих модулей.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 916 человек
04.03.2019, 16:280 Заместители главы Пскова поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем 04.03.2019, 16:200 Россияне назвали самую любимую начинку для блинов 04.03.2019, 16:080 На период празднования Масленицы в центре Великих Лук будет прекращено движение транспорта 04.03.2019, 16:030 В «Единой России» выступают за упрощение пользования бесплатной парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе
04.03.2019, 16:000 Фракция ЛДПР вносит в Госдуму законопроект о снижении параметров муниципального фильтра на выборах губернаторов 04.03.2019, 15:552 Приходится объяснять, что это не опечатка - Олег Бедских об условиях резидентства в ОЭЗ «Моглино» 04.03.2019, 15:500 4 тонны польских яблок задержали на границе в Невельском районе 04.03.2019, 15:493 В Латвии предложили отменить 8 Марта
04.03.2019, 15:480 Сбор средств в пользу Андрея Пронина организует Детский фонд на Масленице 04.03.2019, 15:440 Представители Псковской области участвуют в первом всероссийском совещании по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 04.03.2019, 15:440 Смерть вокалиста The Prodigy оказалась самоубийством 04.03.2019, 15:300 Великолукской транспортной прокуратурой выявлены сайты, продающие дипломы университета путей сообщения
04.03.2019, 15:290 Опочецкого сироту включили в список на получение жилья после вмешательства прокуратуры 04.03.2019, 15:270 Исследовательская работа псковского курсанта заняла призовое место на научно-практической конференции в Кузбассе 04.03.2019, 15:260 Два килограмма рыбы отобрала псковская рыбоохрана у браконьеров на прошлой неделе 04.03.2019, 15:250 Портал промкооперации запустят в Псковской области, но пока у него нет идеолога
04.03.2019, 15:170 Псковским предприятиям посоветовали не бояться оформлять заявки на финансирование от Фонда развития промышленности 04.03.2019, 15:160 Музыкально-литературная композиция «Несвятые святые» пройдет с аншлагом в четверг в БКЗ филармонии 04.03.2019, 15:133 ГАИ вновь будет заниматься техосмотрами 04.03.2019, 15:110 8 металлических труб украли с территории опочецкого «Псковпассажиравтотранса» местные жители
04.03.2019, 15:090 В Пскове началась Масленичная неделя 04.03.2019, 15:050 Создание Центра оценки квалификации специалистов обсудили на съезде РСПП в Пскове 04.03.2019, 15:040 В Пскове в Масленицу ограничат транспортное движение 04.03.2019, 15:033 В Пскове открылся ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
04.03.2019, 15:020 Женщина пострадала при наезде «Хендая» на стоящую «Ладу Весту» в Пскове 04.03.2019, 14:280 Бежаницкие футболистки примут участие в финале всероссийских соревнований по мини-футболу 04.03.2019, 14:260 В Острове состоялась акция ГИБДД «За рулем - ничего крепче чая!» 04.03.2019, 14:250 Власти Пскова планируют в марте активнее убирать улицы
04.03.2019, 14:240 Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 04.03.2019, 14:090 Первый месяц работы Псковского перинатального центра станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 04.03.2019, 14:080 Прогнозы на весну в РФ пока противоречивые - Гидрометцентр 04.03.2019, 14:000 В Великих Луках произошло тройное ДТП
04.03.2019, 13:550 Аналитический центр выяснил отношение россиян к «женскому» празднику 04.03.2019, 13:440 Социологи зафиксировали снижение влияния Кремля и ФСБ на жизнь в стране 04.03.2019, 13:350 Лучших юных футболистов-любителей определит лига дворового футбола на кубок губернатора области 04.03.2019, 13:260 Открыт прием заявок на участие в хип-хоп фестивале «Без_предел»
04.03.2019, 13:1929 С сегодняшнего дня на форуме ПЛН вводится обязательная авторизация 04.03.2019, 13:111 «Единая Россия» выдвинет Елену Чернозубову в депутаты Великолукской гордумы 04.03.2019, 13:050 В Новоржевском районе выделят на ремонт дорог более 2 миллионов рублей 04.03.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
04.03.2019, 12:530 Первый этап всероссийской олимпиады ПАО «Россети» прошел в Пскове 04.03.2019, 12:510 В Новосокольниках сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с детьми 04.03.2019, 12:360 У великолучанки похитили сумку в торговом центре 04.03.2019, 12:272 В Пскове готовят ремонт улиц Льва Толстого, Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда
04.03.2019, 12:180 Утвержден мартовский график встреч депутатов в псковской приемной «Единой России» 04.03.2019, 12:100 Почти 44 тонны какао-бобов из Кот-д-Ивуара не пересекли границу Псковской области 04.03.2019, 12:010 В Петербурге у роддома неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие 04.03.2019, 11:590 «Постскриптум»: Митинг против открытия химзавод и парламентский час по «мусорной» реформе
04.03.2019, 11:580 ТРК «Акваполис» приглашает широко отметить Масленицу 04.03.2019, 11:460 В Великих Луках арестовали участок неплательщика, задолжавшего больше миллиона рублей 04.03.2019, 11:352 В Пскове состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Россельхознадзора 04.03.2019, 11:311 Правительство РФ поддержало идею снизить штрафы перевозчикам за просрочку доставки грузов
04.03.2019, 11:290 В марте мобильная клиентская служба ПФР посетит две волости Псковского района 04.03.2019, 11:260 В Пскове нашли фальшивые 500 евро 04.03.2019, 11:200 В Псковской области запретили ввоз более 2000 саженцев, следовавших из Словакии в Казахстан 04.03.2019, 11:132 При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам вывоза мусора
04.03.2019, 11:110 В Пскове ищут свидетелей наезда на пешехода 04.03.2019, 11:090 Еще один дом в Великих Луках признан аварийным 04.03.2019, 11:041 Студенты псковского колледжа искусств приняли участие в работе общественного движения «Волонтеры Победы» 04.03.2019, 10:570 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны
04.03.2019, 10:550 Земельный участок могут снять с кадастрового учета, если право собственности на него не зарегистрировано 04.03.2019, 10:480 В школах Великих Лук провели собеседование по русскому языку 04.03.2019, 10:480 Преподаватель псковского колледжа искусств стала победителем международного конкурса 04.03.2019, 10:411 Крупная музыкальная продюсерская компания из Петербурга стала партнером гала-концерта фестиваля «Добрый рок»
04.03.2019, 10:360 Третий год подряд список участников встречи воздухоплавателей в Великих Луках открывает спортсмен из Тулы 04.03.2019, 10:310 В Великих Луках на улице умерла женщина 04.03.2019, 10:268 «Это свинство, а не уборка»: Иван Цецерский проехал по улицам Пскова 04.03.2019, 10:150 Двух землевладельцев привлек к административной ответственности псковский Росреестр на прошлой неделе
04.03.2019, 10:140 Военные кинологи приступили к отбору команд для участия в международном конкурсе «Верный друг» 04.03.2019, 10:130 В Пскове запрещен выход на лед 04.03.2019, 09:580 Маленькая великолучанка отправилась на операцию по восстановлению слуха в США 04.03.2019, 09:530 Состоялся концерт в честь 90-летия создания Изборского оркестра русских народных инструментов
04.03.2019, 09:490 Победителями областного конкурса по пожарной и электробезопасности стали новоржевские школьники 04.03.2019, 09:470 Псковские гусляры выступили в Петербурге 04.03.2019, 09:410 Юные великолукские футболисты стали победителями турнира в Тверской области 04.03.2019, 09:310 Порхович пожаловался в прокуратуру на недостаточно горячую воду в квартире
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.