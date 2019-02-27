Общество

Представители Псковской области участвуют в первом всероссийском совещании по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал ключевой темой трехдневного семинара-совещания, открытие которого состоялось в понедельник, 4 марта, в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации области.

Впервые проектная команда собралась в полном составе — это делегации 83 субъектов России. Псковскую область на семинаре представляют и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и заместитель начальника отдела информационно-технического обеспечения комитета Валерий Лымарев.

В мероприятии, организованном министерством транспорта России и федеральным дорожным агентством, принимают участие представители министерства строительства РФ, МВД России, федерального казначейства, счетной палаты РФ, а также профильных отраслевых организаций, экспертного сообщества, крупнейших дорожных компаний.

Цель встречи — качественно и в срок достигнуть всех поставленных в рамках проекта задач и тем самым улучшить дорожную инфраструктуру в регионах нашей страны. В течение трех дней в семинаре примут участие более 500 человек.

В ходе совещания обозначат векторы развития дорожного хозяйства субъектов. Акцент на важности создания современной, комфортной, надежной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры в регионах страны.

В национальном проекте участвуют все субъекты РФ кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Фактически мероприятия проекта охватывают всех жителей страны. В целом за период реализации проекта в норматив должны быть приведены 39,8 тыс. км автомобильных дорог регионального значения. Это 260 тыс. км из 511 тыс. км общей протяженности региональной дорожной сети.

Национальный проект стал продолжением начатой два года назад масштабной работы в сфере дорожного хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 регионов стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря его реализации совместная работа федерального центра с субъектами вышла на качественно новый уровень, что позволило значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры крупнейших городских агломераций.

Цели и задачи приоритетного проекта войдут в состав национального проекта, став его частью. Одним из главных результатов комплекса мероприятий должно стать приведение в нормативное состояние 85% дорожной сети агломераций, а также 50%-е снижение количества мест концентрации ДТП.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет четыре направления. Под эгидой Минтранса России — федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Министерство внутренних дел Российской Федерации курирует проект «Безопасность дорожного движения», министерство обороны Российской Федерации — «Автомобильные дороги Минобороны России».

Основная «дорожная» составляющая будет реализована в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Инструментами выполнения их целевых показателей являются паспорта региональных проектов. Финансирование соответствующих программ субъектов РФ будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов.

В ходе совещания было отмечено, что в числе отличительных особенностей масштабной дорожной кампании — вовлеченность граждан в проведение мероприятий и высокая роль общественного контроля.

В завершение обсуждения участники семинара отметили важность слаженной работы федерального центра и региональных проектных групп, которая обеспечит эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обсуждение актуальных вопросов развития дорожной инфраструктуры, а также обмен опытом продолжится 5 и 6 марта. В рамках семинара предусмотрена работа 7 секций, более 50 докладов, лекций, мастер-классов и обучающих модулей.