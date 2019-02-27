Общество

Россияне назвали самую любимую начинку для блинов

Большинство россиян во время Масленицы предпочитают есть блины со сметаной. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за эту начинку проголосовали 50% респондентов, пишут «Известия».

На втором месте по популярности идет варенье и джем (33%), третье место поделили сгущенное молоко и творог (по 23%). Некоторые из опрошенных выбрали мясную или медовую начинку (19%), за масло проголосовали 13% людей, за икру -12%, а 4% респондентов отдают предпочтение блинам с рыбой, пишет РИА Новости.

ВЦИОМ также выяснил, как россияне планируют отпраздновать Масленицу. Согласно данным исследования, 91% собираются есть блины, 78% - просить прощения у близких, 77% опрошенных хотят готовить блины самостоятельно, а 68% планируют ходить в гости.

Ранее 4 марта врачи рассказали, что два-три горячих блина в день несколько раз в течение Масленицы можно позволить себе, не опасаясь проблем со здоровьем. Эксперты считают, что готовить блины лучше самостоятельно, а выбирать лучше нежирную начинку - фруктовую или творожную. При этом телеведущая Елена Малышева подчеркнула, что чувство меры - это самое важное.

Масленица - народный праздник проводов зимы и встречи весны. Празднование начинается за 56 дней до Пасхи. В 2019 году масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.