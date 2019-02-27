Общество

Накануне 8 марта псковичей ждет сокращенный рабочий день

В четверг, 7 марта, жителей Псковской области ждет сокращенный на час рабочий день. Такое условие прописано в ТК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в государственной инспекции труда Псковской области.

Также ведомство напоминает, что в 2019 году в связи с празднованием Международного женского дня, 8 марта, россияне будут отдыхать три дня подряд - 8, 9 и 10 марта.

В мае же россиян ожидают пятидневные и четырехдневные «весенние каникулы»: Праздник Весны и Труда - с 1 по 5 мая, День Победы - с 9 по 12 мая.