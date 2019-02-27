Общество

В Великих Луках направят средства на ремонт образовательных учреждений

Очередное заседание Великолукской городской Думы шестого созыва состоялось сегодня, 4 марта. Об этом сообщается на сайте « Луки.ру ».

Началось заседание с рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» на 2019 год, плановый период 2020 и 2021 годов. Докладчиком по проекту решения выступила заместитель главы администрации города – начальник финансового управления Наталья Дмитриева. Она пояснила, что за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета произведено увеличение доходов и расходов бюджета города в 2019 году на сумму 281 600,6 тыс. рублей. Данные средства, в качестве дополнения к тем, которые уже запланированы в бюджете, будут распределены по нескольким социально важным видам расходов, в том числе: на строительство новой школы в районе улицы Щорса, на возведение ФОКОТ в районе улицы Дружбы, на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Кроме того, как рассказала начальник финансового управления, за счет фактического остатка денежных средств на счете бюджета на начало года, предусмотрено выделение дополнительных средств управлению образования, комитету культуры и комитету по физической культуре и спорту администрации города, а также управлению жилищно-коммунального хозяйства. Так, управлению образования планируется выделить средства на ремонт ограждения детский сад № 1, ремонт пищеблока школы № 12 и на софинанасирование к средствам вышестоящих бюджетов по расходам на капитальный ремонт корпуса школы № 6 по проспекту Гагарина, 128. Финансы, выделенные комитету культуры, будут направлены, в том числе, на модернизацию системы видеонаблюдения на монументальном комплексе «Аллея героев». А средства, предусмотренные для комитета по физической культуре и спорту, в частности, будут направлены на ремонт зала для гимнастики на улице Пушкина, 12 и ремонт зала для занятий боксом на улице Клевцова, 4.