Общество

Дополнительные выборы в Великолукскую городскую Думу назначены на 26 мая

На очередном заседании Великолукской городской Думы парламентарии рассмотрели вопрос о назначении дополнительных выборов депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Юлии Ярышкиной. Выборы будут назначены на 26 мая текущего года, сообщает портал ВЛуки.ру.

Также были утверждены тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец» в связи с повышением основной ставки НДС с 1 января 2019 года. Кроме того, депутаты поддержали назначение надбавки тренерам, реализующим программы спортивной подготовки учреждений всех типов, в целях совершенствования оплаты труда, обеспечения прав и законных интересов работников муниципальных учреждений города.