Общество

Отделение ПФР по Псковской области информирует о времени выхода на пенсию многодетных матерей

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон №350-ФЗ о поэтапном повышении пенсионного возраста. Согласно ему, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.

Однако отдельные положения закона предполагают более ранний выход на пенсию для женщин. Это касается многодетных матерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет.

Кроме того, мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей - в 56 лет.

Основные требования - воспитание ребенка до 8-летнего возраста, 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов, определенных на дату возникновения права на пенсию.

Отметим, что на сегодняшний день 1535 многодетных матерей - жительниц региона получают такую пенсию.