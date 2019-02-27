Общество

На съезде РСПП обсудили бесплатное образование для людей предпенсионного возраста

О реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Псковской области поговорили на съезде РСПП. С докладом выступили заместитель директора института непрерывного образования ПсковГУ Оксана Негина и начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Галина Самсонова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Докладчики сообщили, что в рамках федерального проекта «Старшее Поколение» в Псковской области в 2019 — 2024 годах будет реализовываться профессиональное и дополнительное образование граждан предпенсионного возраста. Это обучение проводится в отношении граждан за пять лет и менее до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, как для граждан состоящих в трудовых отношениях, так и для граждан ищущих работу.

Важно отметить, что финансирование расходов, связанных с организацией профессионального обучения осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Предполагаются средства на связанные с предоставлением услуг по организации обучения, оплату образовательных услуг. Также предусмотрена выплата для незанятых и ищущих работу граждан стипендии в размере МРОТ. При необходимости производится оплата медицинского освидетельствования.

В основе реализации программы лежат два основных механизма — это возмещение затрат работодателю на организацию профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста и выдача образовательных сертификатов.