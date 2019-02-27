Общество

Александр Козловский: Сейчас время для смелых инициатив

«Для бизнеса важна стабильность и порядок. В этих условиях бизнес будет не только работать, но и крепнуть», - с этих слов начал свое выступление руководитель НО «РСПППО», депутат Госдумы РФ Александр Козловский, открывая пленарное заседание очередного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он передал псковским производственникам приветственное слово от президента РСПП Александра Шохина, который поблагодарил псковских промышленников и предпринимателей за в развитие экономики Псковской области и страны в целом, а также за поддержку социальных проектов.

В своем выступлении Александр Козловский уделил особое внимание наказам президента РФ Владимира Путина, которые нашли свое отражение в его указах. В частности, ключевым долгосрочным фактором устойчивого развития сельского производства является повышения уровня качества жизни сельского населения. Глава государства указал на необходимость снятия инфраструктурных ограничений, на подготовки современных кадров.

«В нашем регионе этим вопросам губернатором уделяется особое внимание», - добавил руководитель РСПП ПО.

«Для процветания Псковской области и ее жителей производственники должны наращивать производство, индексировать зарплаты, развивать кооперацию. Но бизнесу необходима ежедневная и оперативная помощь. Причем зачастую помощь нужна в налаживании элементарных коммуникаций с партнерами. Отдельная тема, которая уже кажется заезженной, - развитие кадрового потенциала. Она по-прежнему стоит очень остро, поэтому о ней приходится говорить снова и снова. На это обратил внимание и президент страны. Например, на необходимость обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ. Мы на наших съездах тоже постоянно говорим об этом. И появление в регионе Кванториума стала важной вехой на этом пути», - заявил Александр Козловский.

Также в своей речи лидер регионального РСПП коснулся проверочного гнета. «Я присутствовал на послании президента. Одним из важных моментов послания стала то, что он отметил, что существует излишний прессинг предпринимательского сообщества. Он обратил внимание силовых и контрольных структур, чтобы этот прессинг снять, чтобы прекратили «кошмарить» бизнес. В Псковской области такие случаи тоже зафиксированы», - отметил выступающий.

В конце выступления Александр Козловский передал участникам съезда привет от секретаря генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, а также поблагодарил партию «Единая Россия» за реализацию проекта «Лидеры роста».

«Сейчас время для смелых инициатив. Возможно, молодые предприниматели реализуют свои идеи, и в Псковской области появятся новые предприятия и даже отрасли», - заключил Александр Козловский.