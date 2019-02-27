Общество

В администрации Псковской области рассказали о чипировании для животных

В Государственном комитете по ветеринарии Псковской области рассказали о чипировании для домашних животных. В рамках работы по реализации федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Государственной Думе РФ прошли «нулевые чтения» законопроекта, предполагающего обязательную идентификацию и регистрацию домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Одним из современных способов идентификации животных является чипирование.

Чипирование - процедура внедрения под кожу питомца микрочипа. Микрочип является носителем 15-ти значного цифрового кода. Этот код индивидуален для каждого чипированного животного и сохраняется в течение всей его жизни.

После чипирования в базу данных заносится полная информация о животном и его владельце:

1. Стране и регионе проживания.

2. Породе и состоянии здоровья четвероногого.

3. Координаты и контактные данные хозяина.

Вживление микрочипа происходит в несколько этапов:

1. Проверка устройства. Чип представляет собой микросхему, заключенную в специальную капсулу из материалов, совместимых с тканями организма и не вызывают отторжение их. Перед введением под кожу ее сканируют, проверяя работоспособность устройства.

2. Выбор места. Специалист определяет место, куда будет вживлено устройство. Чаще всего это холка питомца.

3. Вживление микросхемы. Перед введением капсулы специалист делает инъекцию с раствором, облегчающим введение микросхемы. Затем вводится чип. В зависимости от размеров пса он может быть 2х12 миллиметров или 1.4х8.5 миллиметров.

4. Повторное сканирование. После вживления проводится повторное сканирование устройства.

5. Переход к обычной жизни. Адаптационный период составляет не более недели. В это время питомец может ощущать легкий дискомфорт. Затем питомцы возвращаются в обычной жизни.

Чипирование не является сложной операцией, требующей специальной подготовки животного, однако проводить процедуру может только ветеринарный врач. Чипировать можно здоровое животное в любом возрасте. А начинать можно с 5 - 6 недель с момента рождения. Основная функция чипирования - регистрация питомцев в единой базе. В настоящее время, процедура наиболее актуальна и нужна для владельцев, часто путешествующих с питомцами. Выезд в страны ЕС без электронного паспорта невозможен.

Важно понимать, что чип - это не GPS-трекер. Чипирование поможет найти животное только в том случае, если потерявшегося питомца приведут в ветеринарное учреждение, где считают специальным сканером информацию о владельце животного и сообщают о его месте нахождения.