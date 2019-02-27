Общество

Продолжается прием заявок на всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою»

Продолжается прием заявок на Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», который проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в сотрудничестве с Российским движением школьников, РГДБ, Музеем Победы и Почтой России.

Конкурс посвящен подвигам детей и подростков во время Великой Отечественно войны и основан на уникальной книге-трилогии «Маленькие герои большой войны», в которой автор-составитель, ветеран, историк, член Союза писателей России А. В. Никоноров собрал исторические подтвержденные факты детского героизма в годы войны. Как отметила Оксана Федорова, телеведущая, Мисс Вселенная, президент фонда «Спешите делать добро!», «Первый конкурс "Спасибо маленькому герою" проводился в 2018 году и вызвал широкий общественный резонанс — мы получили около 3 тысяч конкурсных работ с разных уголков России, и в каждой работе чувствовалось уважение, творческое осмысление такого сложного и трагического явления как участие детей и подростков в войне, весь тираж трилогии — более 5 тысяч экземпляров мы разослали по школам и библиотекам. Я надеюсь, что благодаря конкурсу школьники откроют для себя новые страницы истории нашей страны, своей семьи, откроют имена истинных героев, благодаря которым была завоевана Великая Победа!»

Конкурс 2019 года проводится по 5 номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж», «Проект Монумента юных защитников Отечества».

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 21 февраля по 8 апреля 2019 года. По итогам рассмотрения работ членами жюри конкурса 18 апреля будет объявлен список победителей, а 25 апреля в музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт.