Общество

Пассажирские перевозки на ОЖД в феврале выросли на 4,1%

В феврале с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено порядка 11 млн пассажиров, что на 4,1% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 9,8 млн человек (+4,1%), пассажиров поездов дальнего следования – 1,1 млн (+4,4%).

Пассажирооборот в дальнем следовании в феврале составил 786 млн пасс-км (+1,7% к аналогичному периоду прошлого года), в пригородном сообщении – 347 млн пасс-км (+5,7% к уровню февраля 2018 года).

Суммарный пассажирооборот на Октябрьской железной дороге в феврале 2019 года составил 1,13 млрд пасс-км, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.