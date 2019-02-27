Общество

Профилактический противопожарный рейд прошел в Невеле

4 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в городе Невеле.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений и инструктаж с населением, распространены 35 листовок на противопожарную тематику, проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

В рамках мероприятия до населения доведена обстановка с пожарами на территории Невельского района за 2019 год и информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.